اهتمامات الصحف التونسية الأحد



واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تسليط الضوء على المشهد السياسي في تونس، حيث أجمعت على استمرار حالة الضبابية بشأن تشكيل حكومة جديدة، في ظل غياب بوادر عن التوصل إلى تفاهمات بين الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية والأحزاب الفائزة الأخرى بهذا الشأن.

وأوردت مصادقة المجلس الدستوري الجزائري رسميًا على قائمة المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة في الجزائر المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، بالتزامن مع تواصل المظاهرات في جل مدن محافظات البلاد الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر، وللمرشحين الخمسة الذين يعتبرونهم امتدادًا للنظام السباق.

وتابعت صحف الأحد الاحتجاجات الشعبية في العراق التي دخلت شهرها الثاني، والمطالبة بإصلاحات سياسية، وما رافقها من أعمال عنف، نتج عنها عدد من القتلى والمصابين، وأنبأت في الأثناء عن إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن إجراء تعديل وزاري شامل أو جزئي استجابة للمطالب الشعبية.

وتناولت صحف تونس إعلان الأسطول الخامس الأمريكي عن افتتاح مركز قيادة في البحرين لقيادة تحالف بحري عسكري تقوده الولايات المتحدة، بهدف حماية الملاحة بمنطقة الخليج.