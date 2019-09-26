أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باستئناف البرلمان البريطاني عمله بعد خسارة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، معركة قضائية، وحكم المحكمة العليا بعدم قانونية قرار تعطيل البرلمان لمدة 5 أسابيع.

وأخبرت الصحف أن رئيس الوزراء جونسون يحاول بشتى الوسائل تنفيذ خطته بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر، وأنه في نفس الوقت ترفض المعارضة السماح له بذلك أو حتى الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني جونسون قال أمام مجلس النواب: إن قرار المحكمة العليا ببطلان تعليقه البرلمان خاطىء.

ونقلت الصحف عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تأكيده أن إيران ارتكبت انتهاكات "خطيرة وممنهجة" للقانون الدولي، وأن "سجل إيران في احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي مؤسف ويزداد سوءاً، ويجب عليها العودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015".