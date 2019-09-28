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أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

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العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بتداعيات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتطوراته السياسية والقانونية وتداعياته على الساحة السياسية المتأزمة في البلاد، مشيرةً إلى أن قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة أعاد ضبط السياسة البريطانية في الداخل.

وأشارت الصحف إلى تصريح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه فشل التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون مسؤولية بريطانيا، وسيجعل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين معقدًا جدًا.

وكشفت الصحف أن الاتحاد الأوروبي حذر إيران من أنه سيضطر للبدء بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر المقبل إذا مضت طهران في تهديدها باتخاذ خطوات جديدة تنتهك بنود الاتفاق.

ولفتت الصحف مخاوف الحكومة البريطانية بشأن المعلومات الواردة حول الهجوم الكيماوي في سوريا، ونقلت تأكيد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب بأنه تمت مشاركة هذه المخاوف مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأنه يتم التواصل و العمل مع الشركاء لضمان الكشف عن المسؤولين عن تلك الهجمات الكيماوية ومحاسبتهم.

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أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت



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