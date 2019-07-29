اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بتأييد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون مبادرة تشكيل بعثة أوروبية مشتركة لتأمين الملاحة في الخليج العربي من تهديدات إيران.

وأبرزت صحف الإثنين رفض المملكة المتحدة فكرة الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، مقابل إفراج إيران عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في الخليج العربي.

ونقلت عن وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب إنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها طهران، مشددا في المقابل على أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات.

وأفادت الصحف أن البارجة البريطانيَّة "دنكن" وصلت أمس إلى مياه الخليج العربي لحماية ناقلات المملكة المتحدة، وأنها بصدد نشر مزيدٍ من العسكريين في منطقة الخليج للغرض ذاته.

ونقلت عن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قوله: إن حرية الملاحة في هرمز ليست حيوية بالنسبة لبريطانيا فقط بل لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضاً.

وأكدت الصحف على أن الحكومة البريطانية الجديدة تعمل على فرضية مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، رغم أن الفريق المكلف بالعمل على الخروج لا يزال يسعى إلى اتفاق، ولكن عدم التوصل لاتفاق يعد احتمالا قائما بشدة.