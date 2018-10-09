أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إجراء الجيش الباكستاني تجربة ناجحة على صاروخ باليستي مطور محلياً قادر على حمل الرؤوس النووية وإصابة هدفه على بُعد 1300 كيلومتراً.

وأخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية على مراجعة صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة على اقتصادها الوطني.

واهتمت بتأكيد الرئيس الباكستاني عارف علوي عزم بلاده على تعزيز العلاقات مع إيطاليا في مختلف المجالات.

في الشأن الأمني أخبرت الصحف عن مقتل شرطي بهجوم مسلح شنه مجهولون الليلة الماضية في مدينة كراتشي.

وأشارت إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لعقد الانتخابات التكميلية في الدوائر الانتخابية التي لم تعقد فيها عملية الاقتراع خلال الانتخابات العامة التي جرت في شهر يوليو الماضي.

وسلطت الضوء على استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية لتتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها باكستان.

أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ما لا يقل عن ثلاثة عشر من أفراد قوات الأمن في إقليم جوزجان بشمال أفغانستان، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه حركة طالبان بتصعيد هجماتها في أنحاء البلاد.

وأخبرت عن وصول المبعوث الأمريكي الخاص بشأن عملية المصالحة في أفغانستان زيلماى خليل زاد إلى العاصمة كابل في إطار جولة إقليمية.