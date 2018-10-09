أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال الاحتفال بيوم الشرطة، التي تحدث فيها عن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، والتي تضاعف من مسؤوليات الشرطة، وتحتاج لجهد جميع أفرادها، موضحًا أن ما نطمح إليه هو الاستقرار وأمن الوطن.

وبينت إعلان الجيش إلقاء على ضابط الجيش المصري السابق، مؤسس تنظيم "المرابطون" الإرهابي هشام عشماوي، والمطلوب على ذمة قضايا عدة في مصر.

وأشارت الصحف إلى بيان مجلس النواب، واستنكاره الترحيب السريع من البعثة الأممية في ليبيا بقرار التعديل الوزاري الجديد الذي قام به رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج منفردًا.

وتطرقت إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن توقيع اتفاق وشركتي ايني وبريتش بتروليوم، موضحة أن الاتفاقية تعزز أنشطة الاستكشاف والتطوير وتشجيع بيئة الاستثمار الليبية.

ونقلت الصحف تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد للتغلب على الصراعات المسلحة في ليبيا، داعيًا إلى معالجة عدد من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها.

ونوهت الصحف إلى بحث رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، مع وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، سبل المساعدة في التصدي للجرائم المالية ودعم الترتيبات الأمنية.