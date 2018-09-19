أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بزيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة للولايات المتحدة الأمريكية والمباحثات التي أجراها مع نظيره الأمريكي مايكل بومبيو و مع مستشار الأمن القومي جون بولتون.
وتطرقت الصحف إلى جهود المغرب المتواصلة لمحاربة الخلايا الإرهابية التي تهدد الأمن و الاستقرار ،مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن مصالح الأمن المغربية من توقيف 12 مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في مدينتي طنجة والدار البيضاء.
واهتمت الصحف برعاية المملكة العربية السعودية لاتفاق سلام تاريخي بين أثيوبيا و إريتريا، تم التوقيع عليه بجدة ،من أجل طي صفحة أطول نزاع في القارة الأفريقية
ولفتت الصحف إلى القمة الثالثة بين زعيمي الكوريتين التي انعقدت أمس في بيونغ يانغ على أمل انفراج في المحادثات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية و واشنطن.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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