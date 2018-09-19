أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بزيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة للولايات المتحدة الأمريكية والمباحثات التي أجراها مع نظيره الأمريكي مايكل بومبيو و مع مستشار الأمن القومي جون بولتون.

وتطرقت الصحف إلى جهود المغرب المتواصلة لمحاربة الخلايا الإرهابية التي تهدد الأمن و الاستقرار ،مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن مصالح الأمن المغربية من توقيف 12 مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في مدينتي طنجة والدار البيضاء.

واهتمت الصحف برعاية المملكة العربية السعودية لاتفاق سلام تاريخي بين أثيوبيا و إريتريا، تم التوقيع عليه بجدة ،من أجل طي صفحة أطول نزاع في القارة الأفريقية

ولفتت الصحف إلى القمة الثالثة بين زعيمي الكوريتين التي انعقدت أمس في بيونغ يانغ على أمل انفراج في المحادثات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية و واشنطن.