أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية جمال ولد عباس، التي نفي فيها أي علاقة لحزبه بالأزمة التي يعيشها البرلمان الجزائري على خلفية المطالبات بإقالة رئيس البرلمان السعيد بوحجة.

وتناولت صحف الأحد قرار الرئيس الجزائري تخصيص برنامج انمائي خاص بمناطق الحدود المتاخمة للجارتين تونس وليبيا منعًا لأي طارئ يزعزع استقرارها.

على الصعيد الخارجي، غطت أخبار تواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وحالة الاحتقان التي تشهدها السجون الإسرائيلية في ظل تواصل التضييقات على الأسرى

الفلسطينيين، مشيرة إلى استشهاد فلسطينية وإصابة زوجها جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين في جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وكتبت صحف الجزائر أيضًا عن مساع روسية مصرية للارتقاء بالشراكة بينهما بعد 3 سنوات من الانقطاع، ولقاء مسؤولين أمريكيين بقادة من حركة طالبان، والإفراج عن القس الأمريكي برانسون الذي كان معتقلا في تركيا واستقباله من طرف الرئيس دونالد ترامب.