أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تصريح له أمس من مقره في بيروت أن أكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة كاشفًا أن لا جديد على صعيد الأزمة الحكومية مطالبًا جميع الأطراف بتقديم تنازلات لحل الأزمة .

وأشارت إلى مقتل ستة شبان فلسطينيين اثنان منهم خلال مواجهات عند حاجز بيت حانون ـ شمال قطاع غزة واثنان بغارة جوية إسرائيلية استهدفتهما في شرق خان يونس في القطاع والخامس إثر تعرضه للضرب المبرح على ايدي الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال والسادس بالرصاص قرب باب العمود وسط القدس القديمة.

وتطرقت إلى إعلان موسكو أن الدفاعات الجوية السورية التابعة للنظام أسقطت إحدى طائراتها لدى تحليقها أمس قبالة سوريا وعلى متنها 15 عسكريا.

ولفتت إلى مقتل شرطي ومدني فيما أصيب 14 عنصرًا أمنيًا آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة على جانب طريق بغداد ـ كركوك العراقي لدى مرور سيارة تقل منتسبين في الشرطة الإتحادية.

وأوردت صحف لبنان إتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية عبر عقوبات تجارية وذلك بعد إعلان بكين عن ردود على الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن أول من أمس في تصعيد جديد للحرب التجارية.