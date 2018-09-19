أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تصريح له أمس من مقره في بيروت أن أكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة كاشفًا أن لا جديد على صعيد الأزمة الحكومية مطالبًا جميع الأطراف بتقديم تنازلات لحل الأزمة .
وأشارت إلى مقتل ستة شبان فلسطينيين اثنان منهم خلال مواجهات عند حاجز بيت حانون ـ شمال قطاع غزة واثنان بغارة جوية إسرائيلية استهدفتهما في شرق خان يونس في القطاع والخامس إثر تعرضه للضرب المبرح على ايدي الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال والسادس بالرصاص قرب باب العمود وسط القدس القديمة.
وتطرقت إلى إعلان موسكو أن الدفاعات الجوية السورية التابعة للنظام أسقطت إحدى طائراتها لدى تحليقها أمس قبالة سوريا وعلى متنها 15 عسكريا.
ولفتت إلى مقتل شرطي ومدني فيما أصيب 14 عنصرًا أمنيًا آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة على جانب طريق بغداد ـ كركوك العراقي لدى مرور سيارة تقل منتسبين في الشرطة الإتحادية.
وأوردت صحف لبنان إتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية عبر عقوبات تجارية وذلك بعد إعلان بكين عن ردود على الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن أول من أمس في تصعيد جديد للحرب التجارية.
GMT 20:40 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
أرسل تعليقك