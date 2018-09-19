أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتأكيد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي تواصل العمليات العسكرية مع جاهزية تامة للقوات المسلحة للتصدي للمجموعات الإرهابية ولحماية أمن المواطنين في أنحاء البلاد، وذلك في اطار زيارة ميدانية للقوات المسلحة شمال غرب البلاد.

وأبرزت دولياً ما تعيشه ليبيا من صراعات يومية في ظل تجدد الإقتتال في العاصمة طرابلس ما أدى إلى توقف محطات الكهرباء عن العمل، يأتي ذلك فيما أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج عن حزمة قرارات مفاجئة تتضمن تشكيل قوة عسكرية مشتركة وكلفها بفض النزاع في العاصمة طرابلس.

وكتبت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ، يأتي ذلك فيما يواصل مستوطنون يهود اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وأوردت دعوة الأمم المتحدة الحكومة المدنية في ميانمار إلى إخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد بسبب تورطه في الإبادة ضد المسلمين الروهينغا .

وتحدثت عن اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ـ إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون من أجل مناقشة نزع الأسلحة النووية.

وعرجت على إعلان السلطات الأمريكية أن حصيلة الإعصار فلورنس الذي بدأ باجتياح جنوب شرق الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي قبل أن ينحسر إلى عاصفة استوائية ارتفعت إلى 31 قتيلاً على الأقل.