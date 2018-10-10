أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير وزير الأمن البريطاني بن والاس من أن احتمال شن هجوم إرهابي بأسلحة كيماوية أو بيولوجية يزداد قربا.

وتناولت الصحف قبول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي على أن تستمر في منصبها حتى نهاية العام الحالي.

وسلطت الضوء على تحذير رئيس الاتحاد الصناعي الألماني، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية سيكون كارثة لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتناقلت الصحف تأكيد السلطات الروسية أنها مستعدة لمناقشة المعلومات حول مزاعم مجموعة "بلينق كات" بشأن تحديد شخصيات الروس المشتبه فيهم بتسميم العميل السابق، سرغي سكريبال، مع سلطات بريطانيا، عبر القنوات الرسمية.