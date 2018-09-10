أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3 ٪ في يوليو، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وتناولت الصحف دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الصين للسماح بتحقيق خارجي بخصوص التقارير المتعلقة بإساءة معاملة أقلية الإيغور المسلمة.

وأشارت إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، مساء الأحد في باريس، بعد تعرّضهم لهجوم بسكين.

وسلطت الضوء على النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة في السويد التي أظهرت تقارب ائتلاف وسط اليسار الحاكم مع ائتلاف وسط اليمين بنسبة أربعين% لكلا منهما.

وتناقلت الصحف قرار الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، حل حكومة الوفاق الوطني قائلا إن ذلك يأتي في محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد