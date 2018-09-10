أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3 ٪ في يوليو، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وتناولت الصحف دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الصين للسماح بتحقيق خارجي بخصوص التقارير المتعلقة بإساءة معاملة أقلية الإيغور المسلمة.
وأشارت إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، مساء الأحد في باريس، بعد تعرّضهم لهجوم بسكين.
وسلطت الضوء على النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة في السويد التي أظهرت تقارب ائتلاف وسط اليسار الحاكم مع ائتلاف وسط اليمين بنسبة أربعين% لكلا منهما.
وتناقلت الصحف قرار الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، حل حكومة الوفاق الوطني قائلا إن ذلك يأتي في محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد
GMT 20:56 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 20:52 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 20:50 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 20:45 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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