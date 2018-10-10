أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتطورات الأزمة الحاصلة في البرلمان الجزائري، ناقلة تأكيدات رئيس البرلمان السعيد بوحجة بقاءه في منصبه.

وتناولت ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حول توقعاته بشأن اقتصاد البلاد لعام 2019، مشيرة إلى توقع الصندوق نموًا اقتصاديًا لا يتعدى 2.5%، في ظل إعلان الحكومة عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة في موازنة الدولة للعام القادم.

دوليًا.. تناولت صحف الأربعاء موافقة الرئيس الأمريكي على قبول استقالة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، وإيضاحه أنها ستترك منصبها رسميًا أواخر العام الجاري.

وأشارت صحف الجزائر إلى تمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من السيطرة على مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة.