أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

تصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم الأزمة بين المغرب و هولندا بعد استدعاء المغرب سفيرة هولندا بالرباط بسبب التدخل في الشؤون الداخلية.
وتناقلت الصحف تأكيد اللجنة الأوروبية مجددًا على أهمية التعاون مع المغرب في مجال الهجرة والأمن، و مواجهة مخاطر تسلل إرهابيين.
وسلطت الصحف الضوء على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في غزة والضفة الغربية، حيث قررت سلطات الاحتلال فرض طوق عسكري إلى غاية يوم الثلاثاء بذريعة الاعياد اليهودية.
وذكرت الصحف حصيلة المواجهات بين قوات الاحتلال و الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي.
وتابعت الصحف التطورات في سوريا في ظل ظل بدء العمليات العسكرية للجيش السوري مدعوما بالقوات الروسية ،في ريفي ادلب و حماة ،استعدادا لمعركة استعادة ادلب اخر معاقل المعارضة.
وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع في مدينة البصرة جنوب العراق، مشيرة إلى ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 شخصًا خلال أقل من أسبوع و إصابة أكثر من 50 اخرين.
GMT 20:57 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:52 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 20:50 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 20:45 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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