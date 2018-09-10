أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

تصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم الأزمة بين المغرب و هولندا بعد استدعاء المغرب سفيرة هولندا بالرباط بسبب التدخل في الشؤون الداخلية.

وتناقلت الصحف تأكيد اللجنة الأوروبية مجددًا على أهمية التعاون مع المغرب في مجال الهجرة والأمن، و مواجهة مخاطر تسلل إرهابيين.

وسلطت الصحف الضوء على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في غزة والضفة الغربية، حيث قررت سلطات الاحتلال فرض طوق عسكري إلى غاية يوم الثلاثاء بذريعة الاعياد اليهودية.

وذكرت الصحف حصيلة المواجهات بين قوات الاحتلال و الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي.

وتابعت الصحف التطورات في سوريا في ظل ظل بدء العمليات العسكرية للجيش السوري مدعوما بالقوات الروسية ،في ريفي ادلب و حماة ،استعدادا لمعركة استعادة ادلب اخر معاقل المعارضة.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع في مدينة البصرة جنوب العراق، مشيرة إلى ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 شخصًا خلال أقل من أسبوع و إصابة أكثر من 50 اخرين.