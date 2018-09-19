أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استباحة آلاف المستوطنين اليهود ، باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى)، وذلك وسط اجراءات مشددة في المدينة المقدسة، وبلدتها القديمة التي حولها الاحتلال الى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على استشهاد ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة ورام الله.

وتحدثت صحف فلسطين عن تثمين مجلس الوزراء الفلسطيني المواقف الدولية تحديداً ما صدر عن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وإدانة قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، الهجمة الاستيطانية المتصاعدة على الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وعلى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والأغوار الفلسطينية بما فيها الأغوار الشمالية خاصة.

وأوردت صحف فلسطين لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وفد حركة "فتح" برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر تعين الاتحاد الأوروبي، سفيرة هولندا السابقة في إيران، سوزانا تيرستال كمبعوث جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتحدثت عن تأكيدات لمفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، إن الوكالة قررت ألا تجلس مكتوفة الأيدي عقب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بوقف تمويل الوكالة، مجددًا إدانة الوكالة للقرار الأميركي الهادف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية سياسيًا.