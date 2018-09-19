أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لافتة النظر إلى مقتل فلسطينيين جراء اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رام الله.
وأبرزت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام بلاده بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ولفتت صحف القاهرة إلى إعلان التحالف العربي في اليمن استئناف العملية الهادفة إلى السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد نحو شهرين ونصف من تعليقها إفساحا للمجال أمام المفاوضات السياسية.
وسلطت الضوء على إعلان رئيس تحالف "البناء" هادي العامري سحب ترشحه لمنصب رئيس الحكومة العراقية، داعيًا جميع القوى السياسية لدعم رئيس الوزراء القادم.
محليا اهتمت الصحف بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
GMT 21:03 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:02 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 20:59 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 20:57 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
GMT 20:54 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
أرسل تعليقك