أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لافتة النظر إلى مقتل فلسطينيين جراء اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رام الله.

وأبرزت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام بلاده بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت صحف القاهرة إلى إعلان التحالف العربي في اليمن استئناف العملية الهادفة إلى السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد نحو شهرين ونصف من تعليقها إفساحا للمجال أمام المفاوضات السياسية.

وسلطت الضوء على إعلان رئيس تحالف "البناء" هادي العامري سحب ترشحه لمنصب رئيس الحكومة العراقية، داعيًا جميع القوى السياسية لدعم رئيس الوزراء القادم.

محليا اهتمت الصحف بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.