أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين أداء الرئيس الباكستاني عارف علوي اليمن الدستورية أمس ليبدأ مهام منصبه كرئيس للجمهورية بشكل رسمي.
وسلطت الضوء على لقاءات معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مع الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، لنقل تحيات وتهاني القيادة الرشيدة إلى الحكومة الباكستانية الجديدة.
وتطرقت إلى اتفاق باكستان والصين خلال زيارة وزير الخارجية الصيني الحالية إلى باكستان على مراجعة عدد من المشاريع المتصلة بمشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.
أمنياً أخبرت الصحف عن مقتل أربعة إرهابيين بعملية نفذتها قوات الجيش أمس في إقليم بلوشستان ضد خلية متورطة في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مصالح عسكرية.
إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء تحطم طائرة مروحية في نيبال ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من سبعة أشخاص بينهم موظفين حكوميين.
وأشارت إلى مطالبة بنغلادش من المجتمع الدولي بضرورة التحرك للضغط على ميانمار لإجبارها على استعادة اللاجئين الروهينغيا.
GMT 20:57 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:56 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 20:52 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 20:45 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
أرسل تعليقك