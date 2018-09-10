أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين أداء الرئيس الباكستاني عارف علوي اليمن الدستورية أمس ليبدأ مهام منصبه كرئيس للجمهورية بشكل رسمي.

وسلطت الضوء على لقاءات معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مع الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، لنقل تحيات وتهاني القيادة الرشيدة إلى الحكومة الباكستانية الجديدة.

وتطرقت إلى اتفاق باكستان والصين خلال زيارة وزير الخارجية الصيني الحالية إلى باكستان على مراجعة عدد من المشاريع المتصلة بمشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.

أمنياً أخبرت الصحف عن مقتل أربعة إرهابيين بعملية نفذتها قوات الجيش أمس في إقليم بلوشستان ضد خلية متورطة في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مصالح عسكرية.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء تحطم طائرة مروحية في نيبال ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من سبعة أشخاص بينهم موظفين حكوميين.

وأشارت إلى مطالبة بنغلادش من المجتمع الدولي بضرورة التحرك للضغط على ميانمار لإجبارها على استعادة اللاجئين الروهينغيا.