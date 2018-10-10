أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء تراجع سعر الروبية الباكستانية بشكل حاد تزامناً مع قرار الحكومة الباكستانية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة على الاقتصاد الباكستاني.

وحذرت الصحف من إقبال باكستان على موجة غلاء بسبب رفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي وتراجع سعر الروبية.

واهتمت بمطالبة باكستان من المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعّالة لتخفيف معاناة الشعب الكشميري، والسعي لإيجاد حل سلمي للقضية الكشميرية لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.

وأشارت إلى ترحيب باكستان بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى إحلال السلام في أفغانستان، مع تأكيدها بالالتزام بمواصلة أداء دور حيوي لإيجاد حل سياسي للقضية الأفغانية.

وتطرقت إلى عزم باكستان والصين على توقيع 11 مذكرة تعاون لبدء مشاريع بقيمة مائتي مليون دولار.

أفغانياً أخبرت عن دعوة بعثة الأمم المتحدة للمساعدات في أفغانستان يوناما للأفغان إلى المشاركة في الانتخابات القادمة.

وتناقلت تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي كشف عن نزوح نحو 250 ألف شخص منذ بداية العام الجاري في أفغانستان بسبب الصراعات الدائرة في أنحاء مختلفة من البلاد.