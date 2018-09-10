أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع على الساحة الليبية في ظل ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 78 قتيلاً و 313 جريحاً ، مشيرة إلى أن العاصمة تشهد حالياً هدوء حذراً بعد التوصل إلى أتفاق وقف إطلاق النار تحت الإشراف الأممي بين أطراف القتال الثلاثاء الماضي.

وتحدثت عن تعزيز الحكومة العراقية تواجدها العسكري في محافظة البصرة ومحافظات جنوبية أخرى لإلقاء القبض على المتهمين بأحداث أعمال العنف الأخيرة في البصرة بعد أوامر من رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وألقت الضوء على تأكيد وزارة الصحة الجزائرية أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا داخل البلاد.

وانشغلت صحف تونس بالتطورات الميدانية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا في ظل تجدد الغارات الجوية لقوات النظام والطائرات الروسية على المحافظة .

وتناولت إعلان سلطات جنوب السودان أن 21 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة كانت متوجهة من العاصمة جوبا إلى مدينة بيرول.