أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع على الساحة الليبية في ظل ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 78 قتيلاً و 313 جريحاً ، مشيرة إلى أن العاصمة تشهد حالياً هدوء حذراً بعد التوصل إلى أتفاق وقف إطلاق النار تحت الإشراف الأممي بين أطراف القتال الثلاثاء الماضي.
وتحدثت عن تعزيز الحكومة العراقية تواجدها العسكري في محافظة البصرة ومحافظات جنوبية أخرى لإلقاء القبض على المتهمين بأحداث أعمال العنف الأخيرة في البصرة بعد أوامر من رئيس الحكومة حيدر العبادي.
وألقت الضوء على تأكيد وزارة الصحة الجزائرية أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا داخل البلاد.
وانشغلت صحف تونس بالتطورات الميدانية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا في ظل تجدد الغارات الجوية لقوات النظام والطائرات الروسية على المحافظة .
وتناولت إعلان سلطات جنوب السودان أن 21 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة كانت متوجهة من العاصمة جوبا إلى مدينة بيرول.
GMT 11:25 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 11:24 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 16:21 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 16:04 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:02 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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