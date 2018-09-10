أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد ، شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية للعام 2017.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل أطفال قطاع غزة، فيما يتباكى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وضعها الإنساني.

ونشرت صحف هذا اليوم إدانة المجلس الوطني الفلسطيني استهداف إدارة ترامب لمستشفيات مدينة القدس المحتلة، من خلال وقف الدعم المالي الذي تقدمه لتلك المستشفيات، ومن ضمنها مستشفى اوغستا فكتوريا الشهير المبني عام 1910.

ورصدت صحف فلسطين اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارئيل.

وتطرقت إلى إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأحد، أن أزمة الوقود تتفاقم في المستشفيات الكبرى في قطاع غزة.