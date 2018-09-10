أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد ، شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية للعام 2017.
وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل أطفال قطاع غزة، فيما يتباكى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وضعها الإنساني.
ونشرت صحف هذا اليوم إدانة المجلس الوطني الفلسطيني استهداف إدارة ترامب لمستشفيات مدينة القدس المحتلة، من خلال وقف الدعم المالي الذي تقدمه لتلك المستشفيات، ومن ضمنها مستشفى اوغستا فكتوريا الشهير المبني عام 1910.
ورصدت صحف فلسطين اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارئيل.
وتطرقت إلى إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأحد، أن أزمة الوقود تتفاقم في المستشفيات الكبرى في قطاع غزة.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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