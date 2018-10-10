أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى اعتزام الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي المشاركة في أعمال القمة 17 للمنظمة الدولية الفرنكفونية التي تنعقد بالعاصمة الأرمينية ايريفان يوم الجمعة المقبل.

وكتبت الصحف عن النجاح النسبي الذي حققته حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج في إخراج الميليشيات من العاصمة طرابلس ونشر الأجهزة الأمنية وتسليم اغلب المقرات العامة إلى الداخلية واختفاء مظاهر السلاح ، مشيرة إلى أن الخطوة القادمة لحكومة الوفاق هي تأمين السفارات الأجنبية .

وقدمت صحف تونس صورة عن ما شهدته العاصمة الفرنسية باريس من مظاهرات حاشدة دعت إليها النقابات العمالية احتجاجاً على النموذج الاجتماعي الذي طرحه رئيس البلاد.

وتوقفت عند إعلان قوات الأمن المصرية أنها قتلت 10 إرهابيين بعد مداهمة أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتحدثت عن إتاحة السلطات العراقية للمواطنين فرصة التقدم بطلبات الترشيح إلكترونيا لشغل الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.