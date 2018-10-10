أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم باللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية برهم صالح مع الفعاليات السياسية والاجتماعية العراقية للاطلاع على احتياجات البلاد في مختلف المجالات , وسبل تجاوز الصعاب وتحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي.

وتطرقت الصحف إلى مبادرة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بفتح موقع إلكتروني لاستقبال طلبات الترشح للمقاعد الوزارية ،معتبرة هذا الإجراء خطوة باتجاه كسر نظام المحاصصة الذي بنيت على أساسه الوزارات السابقة ، منوهة بالضوابط الخاصة بالتنافس بين المتقدمين وفي مقدمتها الخبرة والسمعة الوطنية والبحوث الخاصة والترقيات والمناصب التي شغلها المرشح سابقا.

وعرجت على الانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان العراق مؤخرا , منوهة بقرار مفوضية انتخابات الإقليم بإعادة العد والفرز اليدوي لعدد من صناديق الاقتراع التي أثيرت حولها الشكوك والطعون.