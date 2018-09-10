أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31.

وأبرزت تأكيد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، استعداد السودان للمضي قدماً في إكمال جهوده الرامية لتحقيق السلام في جنوب السودان، وتقديم كل مساعدة ممكنة للوصول إلى هذا الهدف.

وعرجت على دعوة مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم، إلى تحرك عربي عاجل لتلافي ما أحدثه القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من عجز تمويلي.

وأخبرت عن مصرع 19 شخصًا كما نجا ثلاثة آخرين بمدينة يرول الواقعة جنوب السودان، نتيجة لإنحراف الطائرة التي كانت تقلهم وسقوطها في النهر المحاذي للمطار.

ولفتت الانتباه الى إصدار محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، عدداً من الأحكام المشددة بحق 7 متهمين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أفراداً من الأجهزة الأمنية (المخابرات وسلاح الجو) باستخدام أسلحة كاتم صوت.

وتطرقت إلى استعادة الجيش النيجيري مدينة غودومبالي شمال شرق البلاد من جماعة بوكو حرام الإرهابية التي كانت سيطرت عليها الجمعة إثر مهاجمتها قاعدتها العسكرية ونهبها.