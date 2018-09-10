أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، عن التوصل إلى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي بشأن قانون ضريبة الدخل.

وتابعت أيضا كشف رئيس الوزراء الأردني أن الأردن يعمل على إنشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة الأردنية ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والأجنبية، هدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلديات.

واهتمت باستشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة .

وفي ذات السياق سلطت الضوء على اقتحام مجموعة من المستوطنين المتطرفين، من بينهم مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى حالة من التوتر والاحتقان الشديدين في القدس المحتلة.

وواصلت صحف الأردن التطورات الميدانية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في ظل تجدد الغارات الجوية لقوات النظام والطائرات الروسية على المحافظة وجيوب محاذية لها تحت سيطرة المعارضة.

وتابعت قرار الرئيس السوداني عمر البشير ، حلّ حكومة الوفاق الوطني، وإجراء تعديلات وزارية طالت وزيري الداخلية والمالية.