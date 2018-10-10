أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأجواء الإيجابية التي سادت الساحة السياسية بعد المواقف التي صدرت عن بعض القوى الأساسية والتي دعت الى تقديم تنازلات من جميع الأطراف بهدف الوصول إلى صيغة حكومية تحظى بقبول كافة الأطراف السياسية.

وأوردت تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته معه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التزامه بالعمل السياسي وعدم رفض المفاوضات إلا أنه يجب أن تكون مبنية على حل الدولتين على حدود 1967م وقرارات الشرعية الدولية.

وتحدثت عن مقتل 79 متمرداً حوثيًا في محافظة الحديدة غرب اليمن في غارات شنتها المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي واستهدفت مزرعتين ومعسكرين تدريبين وموقعا عند شاطىء قريب من ميناء مدينة الحديدة.

ولفتت صحف الأربعاء إلى مقتل عشرة عناصر إرهابية على يد الشرطة المصرية أثناء مداهمتها لمزرعة كانوا يختبئون بها في العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء وذلك في ضربة استباقية قبل تنفيذهم لهجمات.

وأخبرت صحف لبنان عن مقتل ثمانية أشخاص أمس بينهم المرشح للانتخابات التشريعية صالح محمد اتشيكزاي عندما فجر انتحاري نفسه في تجمع انتخابي في إقليم هلمند في جنوب افغانستان.