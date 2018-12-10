صنعاء تقدم أول إذاعة صوتية ذات طاقم نسائي خالص في اليمن

تبث إذاعة صوت اليمن "الإذاعة اليمنية الحرة"، بطاقم نسائي خالص، من العاصمة اليمنية صنعاء، وتعمل في خدمه الإنسان اليمني والإبداع والفن وتبث برامجها على نمط إذاعات FMج1.

وقالت تيسير الشرفي المدير التنفيذي لإذاعة صوت اليمن، إن بث الإذاعة انطلق في 5 مايو آيار 2014.وهي في أثير دون انقطاع تشارك المواطن اليمني أفراحه وأتراحه وتقوم بوظيفتها المهنية والتثقيفية والوطنية دون أي انحراف عن هذا المسار..

وأكدت تيسير، أن الإذاعة تجني أموال تشغيلها، من الإعلانات التجارية ولا تحقق الإذاعة أي أرباح في ظل الوضع الذي يمر به الوطن. مؤكدة أن كل ما تحصل عليه الإذاعة يذهب إلى تغطية التشغيل ورواتب الموظفين وتغطية متطلبات الإذاعة المختلفة..

وعن سبب غلبة الطابع النسائي، قالت الشرفي، إن" إدارة صوت اليمن" لديها قناعة بأن المرأة في المجتمع اليمني تستحق أن تعطى فرصة أكثر من غيرها فهي الأكثر التزاما وصبرا".