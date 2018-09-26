أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على استعادة العاصمة طرابلس مظاهر الهدوء، بعد ليلة من الهلع والتوتر عاشها سكان معظم أحيائها خاصة الجنوبية منها، جراء دوي انفجارات القذائف الصاروخية التي كانوا يسمعونها حتى ساعات الفجر الأولى.

وأشارت إلى قرار مجلس النواب إحالة قانون الاستفتاء اليوم للمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراء اللازم، كما تم تكليف رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصبيه للاتصال بالمجلس الأعلى

للدولة من أجل عقد لقاء في أسرع وقت من أجل الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من خلال رئيس ونائبين وتحديد موعد لذلك.

وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الإيطالي موافيرو ميلانيزي أن الهدف من المؤتمر الدولي حول ليبيا أنه سيعيد إطلاق عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا.

ونقلت تشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن أن يستمر، لأنه يتيح «للمليشيات» التوسع وزعزعة الاستقرار وتقويض المؤسسات الوطنية في

الدولة الليبية، داعيًا إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمساعدة ليبيا وتمكينها من إجراء الانتخابات في أسرع وقت، مشيدًا بخطة وجهود المبعوث الأممي في ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب ، وبحث معهم تبعات أعمال العنف على سكان العاصمة طرابلس، موضحة تأكيد الجميع ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار، وضمان أن يتمكن الأطفال من بدء العام الدراسي، وأهمية استبدال الجماعات المسلحة بقوات نظامية من كل أنحاء ليبيا.