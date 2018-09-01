اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

أبرزت الصحف التونسية الصادرة السبت إقالة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، لوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وعددًا من المسؤولين في الوزارة على خلفية شبهات فساد بحسب الصحف.

وتحدثت عن مواصلة الجيش التونسي ملاحقة جماعات إرهابية في جبال المغيلة التابعة لمحافظة القصرين جنوب غرب البلاد، وإشارتها إلى أن قوات الجيش قتلت عددًا من العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال.

وانشغلت صحف السبت بمستجدات الأحداث في ليبيا مع تجدد المعارك العنيفة بين مجموعات مسلحة متناحرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس بعد ساعات فقط من إعلان وقف لإطلاق النار كان مفترضًا أن يشكل نهاية العنف، مشيرة إلى مقتل 27 شخصًا وإصابة 91 آخرين بجروح منذ بدء المواجهات الاثنين الماضي.

وتناولت إعلان الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا.

وعرجت صحف تونس إلى إعلان الشرطة الهولندية أن شخصين أصيبا بجروح في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية في امستردام.