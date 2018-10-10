أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تسلم العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، مبعوث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، دعوة من الرئيس عون لحضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت في شهر يناير من العام المقبل.

وسلطت الصحف الضوء على لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، مع لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – السعودية في مجلس النواب الأردني، وتأكيد سموه على أن المملكة ستواصل دعم الأردن اقتصاديا عبر زيادة الدعم المقدم منها والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في الأردن .

وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة ، وأدائهم طقوسا تلمودية استفزازية وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.