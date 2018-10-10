أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، وذلك في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل.

وتحدثت عن مقتل 10 مسلحين جراء مداهمة قوات الشرطة مزرعة بمنطقة العبور بالعريش تتخذها المجموعات المسلحة مأوى لها.

عربيًا.. سلطت صحف الأربعاء الضؤ على دعوة التحالف العربي إلى تحويل جميع المساعدات التي يتم تقديمها من المنظمات أو غيرها من الجهات الدولية إلى البنك المركزي اليمني لضمان عدم سرقتها من مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأبرزت مطالبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، القوى الإقليمية المجاورة للعالم العربي بالتوقف عن التدخل في الشأن العربي تحقيقًا لمصالح خاصة بها.

ونشرت الصحف إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المنطقة العازلة في محيط إدلب أصبحت شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة سحب الجزء الأكبر منه عقب انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي.

ولفتت صحف مصر النظر إلى إتاحة السلطات العراقية للمواطنين فرصة التقدم بطلبات الترشيح إلكترونيا لشغل الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.