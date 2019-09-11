اهتمامات الصحف المغربية الأربعاء

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بالمشاورات السياسية التي يقودها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مع الأحزاب السياسية تمهيداً للتعديل الحكومي الموسع، الذي طالب به العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكرت أن المشاورات تهم طرح مقترحات بشأن الكفاءات التي ستجدد دماء الحكومة المقبلة.

وواصلت متابعتها للحملة الانتخابية الممهدة لانتخابات الرئاسة في تونس، مبرزة اشتداد المنافسة بين المترشحين مع قرب موعد الاقتراع.

وتناقلت الصحف معطيات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي نبهت إلى أن قوات الاحتلال قد أصابت 45 مسعفا و30 صحفيا بالرصاص في غزة خلال الستة أشهر الماضية.

وتطرقت الصحف إلى الأوضاع الأمنية في أفغانستان، وذكرت أن الأوضاع من المرجح أن تتجه نحو مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، بعد انتهاء مفاوضات السلام دون تحقيق أي تقدم ملموس.

وتناولت الصحف قرار رئيس البرلمان البريطاني الاستقالة بسبب الانتقادات التي تعرض لها من قبل مؤيدي بريكست، الذين شككوا في حياده، في الوقت الذي تلقى فيه رئيس الوزراء صفعة جديدة برفض النواب البريطانيين مرة أخرى، طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.