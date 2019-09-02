أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر التطورات العسكرية في جنوب لبنان،

وتسألت الصحف عن سبب إخفاق المجتمع الدولي في التدخل في الدول التي تشهد صراعات ومذابح دموية.

ولفتت الصحف الانتباه إلى طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من بولندا العفو عن "الطغيان" النازي، بعد مرور 80 عامًا على بدء الحرب العالمية الثانية، وإدانته ما سمّاه "الرغبة في الإبادة" التي أدت إلى الهجوم.