أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الإثنين

لندن - العرب اليوم
اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر التطورات العسكرية في جنوب لبنان،
وأبرزت إعلان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست
ميشال بارنييه أنه "غير متفائل" بشأن إمكانية تفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وتسألت الصحف عن سبب إخفاق المجتمع الدولي في التدخل في الدول التي تشهد صراعات ومذابح دموية.
ولفتت الصحف الانتباه إلى طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من بولندا العفو عن "الطغيان" النازي، بعد مرور 80 عامًا على بدء الحرب العالمية الثانية، وإدانته ما سمّاه "الرغبة في الإبادة" التي أدت إلى الهجوم.
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