أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع نائبه أحمد معيتيق، موضحة أنه قد تم خلال اللقاء مناقشة خطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتطرقا إلى مناقشة إجراءات معالجة الآثار المترتبة على تنفيذه، كما تم بحث الترتيبات الأمنية وعملية التنسيق بين اللجنة الأمنية المكلفة والوزارات والهيئات الحكومية .

وأشارت الصحف إلى الاحتقان الذي عاد إلى المشهد السياسي في أعقاب تعيين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الدكتور على العيساوى وزير للاقتصاد والتجارة .

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، موضحة تجديد المتحدث باسم الجيش الليبي التأكيد على مواصلة المعركة ضد الجماعات المتطرفة إلى حين تحرير كامل الأراضي الليبية، مشيراً إلى أنها مازلت ملجأ للعناصر الإرهابية.

ونوهت الصحف إلى إعلان وزارة الداخلية ببدء الخطوات الفعلية لتفعيل الترتيبات الأمنية الخاصة بطرابلس الكبرى، التي من شأنها أن تدفع بهذه الخطوة المهمة إلى المجاهرة بالأمن، ووضع حد لكافة الانتهاكات السلبية، وسيطرة الدولة على المواقع السيادية، وأكدت أنها ستوجه جميع الأجهزة التابعة لها لتنفيذ الخطة.

وعرجت على لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة ، مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني ، وقد اطلعهم على الوضع السياسي والإنساني في ليبيا، موضحة أن سلامة قد طلب دعمًا لمعالجة الجذور الأمنية والجنائية للصراع في ليبيا.