أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

مجلس الوزراء: لجنة للبت في لوائح الخدمة المدنية

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش التقرير الربعي الثاني لرؤية المملكة 2030

أمير مكة يناقش دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمير المدينة يكرم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم.. اليوم

أمير الرياض يرأس جلسة المنطقة ويرحب بتشكيل لجنة شؤون الأسرة

فيصل بن بندر يتسلم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للمياه

أمير حائل يتابع مستجدات "منصة التنمية"

فيصل بن مشعل يدشن حساب رابطة التطوع بالقصيم

أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لجوازات المنطقة

وزير الداخلية يصل إلى المغرب في زيارة رسمية

سلطان بن سلمان: جمعية الأطفال المعوقين ستشهد نقلة نوعية في التأهيل

خالد بن سلمان: سلامة خاشقجي أولوية وشائعات قتله زائفة

المملكة تدين هجوماً انتحارياً استهدف تجمعًا انتخابيًا في أفغانستان

هيئة كبار العلماء تدشن برنامج زيارة عالم للتواصل مع أفراد المجتمع

المملكة تؤكّد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مصر: مصرع عشرة إرهابيين في العريش

مصر تنفي تخليها عن ملف المصالحة الفلسطينية

الفصائل السورية في إدلب تستبق انتهاء المهلة بسحب سلاحها

اعتقال 90 شخصا في تركيا

كازاخستان تستضيف «زعماء الأديان»

واشنطن ترفض طلب طهران لاستعادة أصول بـ1.75 مليار دولار