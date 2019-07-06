أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السيت



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، توصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير لاتفاق تاريخي يطوي صفحة الخلافات التي استمرت لشهور بتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء

مستقل.

وعرجت على ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق بين المجلس العسكرى وإعلان الحرية والتغيير، حول تشكيل المجلس السيادي وحكومة الكفاءات، وأثنى أبو الغيط على الروح الإيجابية والمرونة التي تحلى بها الطرفان.

ونشرت إعلان قوات الجيش اليمني أمس، تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية الدعومة من إيران بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأولت الاهتمام بدعوة مجلس الأمن الدولي أمس، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، منددًا بغارة جوية الثلاثاء على مركز لاحتجاز المهاجرين قرب طرابلس.

ونقلت صحف السودان عن البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعًا خاصًا لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلدًا لبحث الملف الإيراني.