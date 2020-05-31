أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية اليوم الأحد 31 أيَّار

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في قلقيلية.

وأشارت إلى تصريحات وزير شؤون القدس فادي الهدمي، التي أكد فيها أن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة يستدعي تدخلًا دوليًا فوريًا. وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، جريمة اغتيال الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس.

ونشرت تنديد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، بعمليات العربدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المقدسات الفلسطينية عامة، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي خاصة، وآخرها الاعتداء على رواد المسجد الأقصى المبارك عند باب الأسباط، وقمعهم وملاحقتهم، بعد إعدام شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بدم بارد.

ولفتت الصحف النظر إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية، متهمًا المنظمة بالفشل في تطبيق إصلاحات في مواجهة شواغل ومخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا.

وألقت الضوء على تصاعد حدة التظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية واتسعت رقعتها، احتجاجًا على مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية في مدينة مينيابوليس، خنقًا على يد ضابط شرطة.