أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية اليوم السبت 30 أيَّار

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية النبي صالح، شمال غربي رام الله. وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، التي أكد فيها أن إسرائيل هي التي خرقت جميع الاتفاقيات الموقعة معها ولم تلتزم بها، وأنها الآن تتجه نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها، مجددًا التأكيد على أن ذلك يشكل خرقًا فاضحًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.

وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، 37 حالة تعافٍ من الفيروس في مدينة القدس المحتلة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 523 حالة، ما نسبته 83.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزير خارجية قبرص ونيكوس كريستودليدس رفض بلاده للضم، وأن موقف بلاده واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأي حل سلمي يجب أن يكون مبني بالأساس على نظام دولي يحكمه القانون الدولي، وينهي الاحتلال، ويفضي إلى إقامة دولتين على حدود 1967.

وأوردت صحف فلسطين خبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري. ونشرت خبر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.