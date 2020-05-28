أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية اليوم الخميس 28 أيَّار

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتباراً من تاريخه.

وأشارت صحف الخميس إلى أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي".

وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة. وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منازل ومنشآت في القدس ونابلس والخليل والأغوارن.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت تأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701، داعيا "الأمم المتحدة إلى فرض التزام هذا القرار على الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط القرارات الدولية ولا يلتزم بها ويخترق السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ويهدد ويتوعد لبنان ويجاهر أمام العالم بممارساته العدائية، ويوحي للرأي العام العالمي أنه أقوى من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن وقراراته."