أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية اليوم الأربعاء 27 أيَّار

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الرسائل التحذيرية التي بعثها قادة فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب ضم المستوطنات والأغوار.

وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 8 حالات شفاء.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ استولى مستوطنون يهود على أراضٍ شرق رام الله، فيما قررت سلطات الاحتلال هدم 10 آبار لجمع المياه في بلدة الزاوية غرب سلفيت. وأولت اهتمامًا بإعلان الاتحاد الاوروبي، تصميمه العمل من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأوردت خبر إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حارسًا عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر. ونشرت صحف فلسطين تحذيرات منظمة الصحة العالمية من ذروة ثانية للمرض بفيروس كورونا المستجد في الدول التي شهدت تراجعًا في الإصابات بالفيروس، في حال خُففت الإجراءات بشكل أسرع من اللازم.

