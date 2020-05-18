أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية اليوم الاثنين 19 أيَّار

واصلت الصحف الفلسطينية تغطية اخبار فيروس كورونا حيث، تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية بيت أولا غرب الخليل، وارتفاع عدد المحافظات الفلسطينية الخالية من الفيروس إلى 8 بعد تعافي جميع الحالات في محافظتي رام الله والبيرة وطولكرم.

وسلطت الصحف الضوء على إطلاق الأمانة العامة للجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية ( إدارة المرأة والأسرة والطفولة ) بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل، مبادرة توعوية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إطلاق هاشتاج (احكي قصتك مع كوفيد 19).

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما قالته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن الطفل خالد عصفور من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي من جنود الاحتلال أثناء اعتقاله.

وأوردت صحف فلسطين خبر اعتماد المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بيانا حول التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، جراء السياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ظل جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تصعيد تدابير الاستعمار والضم في الأرض الفلسطينية، والتي تهدد بتدمير حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وهي التدابير المسببة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية الهائلة بين الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المزيد من التشريد القسري من منازلهم وأراضيهم.

وركزت على تأكيدات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، موقف بلاده المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وتحدثت صحف فلسطين عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد " كوفيد19"، حتى مساء الأحد، أن الفيروس أودى بحياة نحو 316 ألف شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 4 مليون و 788 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليون و 848 ألف مريض. وتحدثت عن مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الـ35 برئاسة بنيامين نتنياهو، بتأييد 73 عضو كنيست.