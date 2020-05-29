أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية اليوم الجمعة 29 أيَّار

واصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية، لمخالطي المواطن الذي أعلن عن إصابته صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة.

وأبرزت صحف اليوم دعوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم أجمع إلى تحويل مواقفها الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية، إلى واقع عملي من خلال خلق حقائق سياسية على الصعيد الدولي، والبدء الفوري باتخاذ إجراءات جدية لمنعها.

وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية خلال عمليات دهم وتفتيش ،فيما قررت سلطات الاحتلال ، هدم ستة منازل مأهولة في قرية الطيرة جنوب غرب رام الله.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما أعربت عنه بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء مواصلة السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020.