توفيق عكاشة يكشف مخططات إسقاط الشعوب العربية

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن قنوات الإخوان تعمل على رفع نظرية الغضب باستخدام الإثارة بعمل مقارنات، مثل مقارنة ما يحدث فى فرنسا مع الأوضاع فى مصر؛ ؛ مرددا: «ايش جاب فرنسا بوضعها الاقتصادي بمصر .. مينفعش أقارن نهر النيل بالمحيط الأطلنطي».

وأشار عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ إلى أننا يجب علينا أن نتحمل غلاء الأسعار، لأننا نتحمل نتائج الحرب التى كانت تستهدف تدمير مصر، وإسقاط النظام فى دولة،وإسقاط الشعب ايضا.

وأكد عكاشة أن هناك عمليات الإسقاط والتى تمت بما يسمى بالربيع العربى، تحملها الشعوب، لإسقاط الشعوب، مثل ما حدث فى اليمن والصومال وليبيا وسوريا وغيرها من البلاد العربية.