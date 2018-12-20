أعلن القائمون على موقع "VK" الشهير للتواصل الاجتماعي، أنهم بدأوا باختبار تطبيق جديد للمراسلة الفورية، وسيُطلق عليه اسم "VK Me"، وسيوفر لمستخدمي أجهزة "أندرويد وIOS" ميزة تبادل الرسائل النصية والصوتية والصور، وإجراء مكالمات بالصوت أو الفيديو.

وعلى غرار "واتسآب" و"فيسبوك مسنجر"، سيكون بإمكان مستخدمي التطبيق استحداث مجموعات للتراسل، أو الاتصال بأكثر من جهة في آن واحد عبر الفيديو، أو عرض بعض الأحداث عبر خاصية "stories".

ومن المفترض أن تٌضاف إلى "VK Me" خاصية تبادل ملفات الفيديو أو الأغاني التي يتم تحميلها من موقع "VK music"، وبعض الميزات التي تساعد المستخدم على إيجاد الأماكن الترفيهية أو مراكز التسوق والمطاعم بالقرب من المنطقة التي يتواجد فيها.

وتعتبر شبكة "VK" الروسية واحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، ويستخدمها أكثر من 100 مليون شخص، أغلبهم من بلدان الاتحاد الروسي وبلدان رابطة الدول المستقلة.