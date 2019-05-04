اهتمامات الصحف العراقية السبت

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجولة الأوروبية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والتي شملت ألمانيا وفرنسا.

وركزت الصحف على تأكيده خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تعمل اليوم على إعادة دور بغداد كدار سلام .

وتطرقت إلى مضي نحو عام على الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في مايو العام الماضي 2018، منوهة بأنه رغم مضي هذه الفترة فإن الحكومة مازالت غير مكتملة ومنقوصة من أربع وزراء هم" الدفاع والداخلية والعدل والتربية".

وعرجت على جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس الماضي، والتي كان مقرراً أن تشهد التصويت على حلّ مجلس محافظة نينوى، على خلفية اتهامات بالفساد .

وفي شأن آخر أبرزت الصحف تشديد واشنطن العقوبات على النظام الإيراني بخاصة مايتعلق بالصادرات النفطية وإنهاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران.