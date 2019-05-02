أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالإجراءات التي اتخذها نواب محافظة نينوى لإقالة مجلس المحافظة على خلفية اتهامات بالفساد, مبرزة الجدل الدائر بين الكتل السياسية بشأن اختيار محافظ جديد بدلا من المحافظ السابق المقال.

وتطرقت إلى الأضرار المادية التي نجمت عن العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت مساحات واسعة من العراق أمس الأول، منوهة بتقارير تؤكد احتمال تجددها مطلع الأسبوع المقبل.

وفي السياق نوهت بالتأثيرات الإيجابية لوفرة المياه هذا العام الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة على الزراعة في العراق.

وتناولت ماتحقق حتى الآن من المنهاج الحكومي منوهة بأنه مازال قليلاً ، عازية ذلك إلى الفساد.