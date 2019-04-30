أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالجولة الأوربية التي بدأها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس, التي شملت كلاً من: ألمانيا، وفرنسا، لبحث عدد من الملفات أبرزها تطويرالعلاقات الثنائية وإعادة الاستقرارالى العراق ودورالمجتمع الدولي في بناء المناطق العراقية المحررة من الإرهاب.

وتطرقت إلى ظاهرة البطالة وعلاقتها بتراجع الصناعة والزراعة والبنى التحتية في البلاد وضعف القوانين والإجراءات الخاصة بدعم القطاع الخاص, مشددة على ضرورة إنشاء مشاريع استثمارية إنتاجية وإعادة تشغيل المصانع الحكومية المتوقفة وتحديث خطوطها الإنتاجية, للقضاء على هذه الظاهرة.

وعاودت صحف الثلاثاء ، اهتمامها بانتخابات مجالس المحافظات، منوهة بمباشرة مفوضية الانتخابات بافتتاح مراكزمؤقتة لتحديث سجل الناخبين النازحين تمهيدًا لاجراء الانتخابات المحلية في نوفمبرالقادم.

كما تناولت باهتمام، ملف الخدمات في العراق, لاسيما الكهرباء الذي تتصاعد أزمته سنويًا مع اقتراب فصل الصيف, الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة تتجاوزحاجز الـ 50 مئوية أحيانًا.

وعرجت صحف العراق على الشأن الأمني، مبرزة العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها القوات الأمنية المشتركة من محورين في محافظتي كركوك وصلاح الدين، لتطهير سلسلة جبال حمرين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.