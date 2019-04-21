أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على مخرجات قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار التي عقدت في العاصمة العراقية أمس بمشاركة وفود برلمانية تمثل ست من دول الجوار العراقي ,بمشاركة وفد رفيع مثل المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأبرزت الصحف المحاور التي تناولها البيان الختامي الذي صدر عن القمة ومن بينها التأكيد على أهمية استعادة العراق مكانته بعدما انتصر على الارهاب وطوى صفحته البغيضة وضرورة دعم استقراره والحفاظ على وحدة ‏أراضيه ونسيجه الاجتماعي.

كما نوهت بدعم القمة لعملية البناء والإعمار والتنمية في ‏العراق وتشجيع فرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات التعليمية والصحية والصناعية ‏وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وحركة التجارة والمال والمناطق الحرة ومرافق الحياة ‏الأخرى.

‏ وعرجت على الشأن الأمني الداخلي ،مشيرة إلى العمليات الأمنية الاستباقية التي تنفذها القوات العراقية المشتركة لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في الصحراء الغربية ,وفي تلول حمرين,منوهة باجراءاتها ‏لتأمين حدود العراق البرية مع سوريا .