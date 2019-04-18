أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، أمس الأربعاء، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي يزور المملكة حالياً.

وأشارت الصحف إلى مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثلاثة عشر التي أبرمها الوزراء العراقيون مع نظرائهم السعوديين , مؤكدة أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

واهتمت بمؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي الذي من المقرر أن يعقد في بغداد السبت المقبل والاستعدادات التي تجريها رئاسة البرلمان العراقي لاستضافته.

وعرجت على اعتزام وزارة الخارجيّة العراقية تسمية سفراء جُدد لسدّ النقص في 82 موقعاً دبلوماسيًا عراقيًا.