أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على تطورات الوضع الأمني في تلال حمرين الواقعة بين محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك, مشيرة إلى العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب وأسراب من مروحيات طيران الجيش خلال اليومين الماضيين في هذه المنطقة, التي أسفرت عن تدمير مقرات فلول داعش المختبئة في الكهوف .

وتطرقت إلى الاتفاق بشأن إعادة الآف العراقيين من المخيمات المقامة لهم في شمال شرق سوريا إلى العراق, منوهة بأن بينهم عدد من عائلات عناصر"داعش" الإرهابي.

وتناولت صحف اليوم ملف الفساد والإجراءات الحكومية والبرلمانية لمكافحته وإحالة المتهمين بارتكابه إلى الجهات القضائية المختصة.