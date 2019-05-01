أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي، التي تمت خلالها القراءة الأولى لثلاثة قوانين مهمة من بينها مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

وتناولت التطور الإيجابي في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق, مشيرة في هذا المجال إلى الاجتماع الذي عقده وفدان يمثلان الحكومتين في أربيل أمس، بحضور وزراء التجارة والتخطيط والصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي وشخصيات حكومية أخرى، الذي تمخض عن التوصل إلى قرارات مهمة من بينها توحيد الإجراءات الرسمية في الإقليم وفي مناطق العراق الأخرى, وفي المقدمة الإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية.

وفي شأن محلي أخر.. تناولت صحف الأربعاء منحة البنك الدولي لتأهيل جزء من طريق كركوك بغداد الذي يوصف ب"طريق الموت" لكثرة الحوادث المميتة التي يشهدها.

وعرجت على إنجازالقوات الأمنية العراقية المشتركة عملية تطهير سلسلة جبال حمرين, وتأكيدها أن العملية حققت أهدافها المتمثلة بتفتيش وتأمين المناطق الجبلية الوعرة من إرهابي داعش.

وفي الشأن الأمني أيضًا.. أبرزت صحف العراق، التقارير الصحفية التي تحدثت عن محاولات الإرهابي أبو بكرالبغدادي دخول الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها القوات الأمنية على الحدود العراقية السورية حالت دون ذلك.